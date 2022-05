Comédienne iconique, fantasque et drolatique, elle siège en haut lieu parmi les divines muses de Pedro Almodovar. Cette année elle est présidente de la Caméra d'or. Rossy de Palma est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Rossy de Palma à Cannes le 18 mai 2022 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Cette année, sept ans après avoir été membre du jury pour la Palme, la voilà présidente du jury de la Caméra d’Or, qui récompensera, dans dix jours, le meilleur premier film toutes sections confondues. Rossy de Palma est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Un premier film, c’est presque une affaire impossible, mais c’est aussi une affaire d’obsession. C’est quelque chose qu’on ne peut garder en soi, une envie de partage, presque héroïque."

L’imperfection fait partie de nous. Quand on veut tout contrôler, on perd des choses : on doit s’ouvrir, car on est en communication avec le monde.

"Un film se finit dans la salle de cinéma et de manière différente selon chaque spectateur. Il y a autant de manières de finir un film et de le comprendre qu’il y a de spectateurs."

"Pedro Almodóvar a toujours mis en avant les caractères des femmes dans ses films. Des femmes positives, puissantes, qui n’ont rien de la honte ou de la culpabilité judéo-chrétiennes : elles ont une force, une vitalité."

"On ne doit pas lire le travail du comédien, sa pensée. Il doit disparaître dans son personnage."

Tout le monde est artiste, en soi. Et nous, artistes, sommes les véhicules de l’art : nous ne sommes pas magie, nous véhiculons de la magie.

"Dans la création s’expriment l’intuition et l’inconscient. On doit s'y défaire de la prétention et de l’ego, pour se laisser porter et s’oublier. Faire le vide, c’est une grande leçon taoïste."

