Elle est l'un des grands noms de la littérature russe post-soviétique et s'oppose depuis toujours au pouvoir de Vladimir Poutine. Son nouveau recueil, "Le corps de l'âme", vient de paraitre. Ludmila Oulitskaïa est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Ludmila Oulitskaïa le 15 mars 2018 © AFP / JOEL SAGET

La France l’a découverte en milieu des années quatre-vingt-dix , pour son roman Sonietchka , qui lui valait le Prix Médicis Étranger. Le corps de l’âme, son nouveau recueil, vient de paraitre dans une traduction de Sophie Benech. Une dizaine de récits crépusculaires et charnels à l’ironie mordante. Ludmila Oulitskaïa est dans Boomerang.

La traduction simultanée est assurée par Alissa Kats.

Extraits de l'entretien

"Écrire est une tentative de création d’une autre réalité : celle que l’on voudrait voir exister. C’est un jeu où l’on joue à la vie. C’est une partie d’échec que joue chaque écrivain."

"Le 24 février 2022 est un jour dont on se souviendra toujours. C’est celui qui a marqué un avant et un après, celui qui a tracé un trait entre un hier et un aujourd’hui."

"Que signifierait la vie s’il n’y avait pas la mort ? La mort est l’instrument qui nous permet d’apercevoir la vie, de l’aimer à sa juste valeur et d’en jouir."

"Les temps où tout va bien accouchent de peu de choses. Les temps durs et lourds, eux, poussent à l’expression. Plus le pouvoir est dur et sans pitié, plus c’est utile et profitable pour la littérature."

"Il fut un temps où la Russie pensait qu’elle était l’avant-garde de l’humanité. Mais il a fallu beaucoup d’années de déception pour que l’on comprenne que nous étions plutôt tout derrière - à la queue de l’humanité."

"Je ne vois pas de différence entre le pouvoir soviétique et celui de Poutine. J'ai toujours détesté le pouvoir."

Programmation musicale