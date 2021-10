Elle est la plus française des Divas de jazz américaines. Depuis "Close your Eyes", son premier album paru il y a vingt-quatre ans, elle nous envoute de sa voix limpide et de son phrasé délicat. La chanteuse Stacey Kent est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Stacey Kent en concert au Festival de Grenade en 2018 © Maxppp / Pepe Torres/EFE/Newscom

Songs from other places, son nouveau disque, vient de paraitre. Elle y revisite des titres de Paul Simon, John Lennon, Paul McCartney ou encore George Gershwin ou Stevie Nicks, et chante sur les mots du Nobel de Littérature Kazuo Ishiguro. Pour cette émission exceptionnelle, elle est venue accompagnée de son pianiste Art Hirara pour nous interpréter trois morceaux. Stacey Kent est dans Boomerang.

Programmation musicale