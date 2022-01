Ils sont six, cinq garçons et une fille et ça fait une petite dizaine d’années que leur pop impériale et cosmique fait son chemin. Flore et Charles du groupe L'Impératrice sont les invités d'Augustin Trapenard.

L'Impératrice en concert festival de musique Marsatac au Parc Borely à Marseille en août 2021 © Maxppp / FRANCK PENNANT

Après Matahari, Tako Tsubo, leur deuxième album, paraissait au printemps, et ils sont nommés aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation féminine. Verdict le 11 février ! L'impératrice est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour leur carte blanche, L'impératrice a choisi de reprendre Cry me a river de Justin Timberlake.

Programmation musicale

L'IMPÉRATRICE - PEUR DES FILLES