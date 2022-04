Il est l’une des grandes voix de la littérature ukrainienne, révélé en France par son livre "Le Pingouin", et reconnu pour son humour grinçant. Andreï Kourkov est l'invité d'Augustin Trapenard.

L'écrivain ukrainien de langue russe Andreï Kourkov au Festival du Livre de Paris, avril 2022 © / SERGE TENANI / HANS LUCAS

Trois semaines avant l’invasion de son pays par la Russie, paraissait son dernier roman, Les abeilles grises , dans une traduction de Paul Lesquesne. C’est l’histoire d’un grand voyage, celui d’un apiculteur du Donbass, dans un pays où plane la menace d'une guerre imminente. Andreï Kourkov est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

« À l’époque soviétique, l’humour était une vraie forme de protestation. Il s’y trouvait une vérité : tous les soviétiques partageaient des blagues chez eux pour moquer le pouvoir. »

« Depuis le début de la guerre, la fiction a perdu sa signification. Désormais, la réalité et la vérité sont plus importantes. Face à la propagande russe, il faut toujours combattre pour la vérité. »

« Il y a plus de résistance chez les Ukrainiens que chez les Russes, car les Ukrainiens sont d’un naturel anarchiste. Aujourd’hui, d'ailleurs, il existe même plus de 400 partis politiques recensés dans le pays. »

« Il y a beaucoup plus de nuances pendant la guerre que pendant la vie normale, ordinaire et tranquille. »

« Les écrivains sont des êtres de la marge. Ils cherchent les situations dramatiques, les frontières et le mystère qui se cache derrière elles : la vie, la mort, ou même autre chose... »

« Pour écrire, il faut être libre et se sentir libre. Sans frontières dans l’esprit, il est possible de créer et de jouer, tout en restant respectueux des frontières qui sont autour de nous. »

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Andreï Kourkov a écrit un texte inédit :

"Ces derniers temps, je ressens une sorte de malaise géographique"

C'est seulement plus tard, alors que nous étions déjà arrivés là-bas, qu'il est devenu clair que nous devions partir encore plus loin. Pas seulement parce que notre village était situé sur le trajet des chars russes envoyés depuis la Russie pour occuper Kiev, mais aussi pour aller à Lviv où nos enfants et leurs amis s'étaient retrouvés au déclenchement de la guerre. Ma fille avait pris l'avion spécialement depuis Londres pour ce voyage à Lviv et nous devions à présent la renvoyer à Londres. Mais les avions depuis l'Ukraine ne décollaient plus. Ainsi commenca notre épopée qui continue à ce jour.

La géographie est généralement une science prévisible, mais pas pendant la guerre

La guerre ne change pas seulement les frontières des Etats et les paysages, la guerre rend imprévisible la géographie personnelle de chaque personne qui entre dans son territoire. Donc je ne sais pas ou je serai dans un mois ou deux ou trois. Je peux prévoir quelque chose, je peux même dire que je vais aller à Marseille ou à Londres, mais mes suppositions, ou plutôt mes désirs, ne peuvent pas être qualifiés de projets, même si j'ai des billets d'avion pour des dates précises.

Non, je ne me plains pas, j'ai le sentiment de m'être adapté à ces nouvelles circonstances. J'ai appris comment prévoir les trajets pour que mes voyages d'Ukraine jusqu'à Paris ou Londres soient le mieux organisés possible.

Je quitte l'Ukraine en voiture pendant la nuit, quand il n'y a pas de files d'attente au contrôle des frontières. Je connais désormais les différences entre l'aéroport de Baia Mare en Roumanie et celui de Debrecen en Hongrie. Et je sais où et quand les correspondances sont les meilleures. Mais, au fond, le plus important pour moi n'est pas de partir, mais de revenir, sans retard et sans encombres, pour m'assurer que rien d'encore plus grave ne s'est passé durant mon absence, pour m'assurer que la géographie de l'Ukraine, et plus généralement ma géographie intime, n'ont pas complètement disparu, qu'elles n'ont pas été consumées dans le feu de la guerre".

Programmation musicale

