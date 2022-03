Professeur émérite du Collège de France, il est considéré comme l’une des grandes figures de l’anthropologie. La réalisatrice Elisa Levy lui consacre un film, "Composer les mondes". Philippe Descola est l'invité d'Augustin Trapenard.

Philippe Descola en décembre 2021 © AFP / JOEL SAGET

Dans son livre, Par-delà nature et culture , paru il y a 17 ans, il interrogeait la construction de l’idée de Nature comme fondement de la modernité. Composer les mondes , c’est le nom du documentaire que consacre Eliza Levy à sa pensée. Il est projeté, de ville en ville, dans toute la France. L’occasion d’évoquer les défis écologiques et environnementaux auxquels l’humanité fait face, et de réfléchir à de nouvelles façons d’habiter le monde. Philippe Descola est dans Boomerang.

Extraits de l'entr

Retrouvez toutes les dates de projection du film Composer les mondes, ici.

Extraits de l'entretien

"L’architecture métaphysique de la modernité est fondée sur l’idée de "nature", qui permettrait de définir tout le reste : la société, la culture, l’art, etc. On stipule ainsi que la nature serait une ressource extérieure à exploiter."

"Les humains ont progressivement rendu la planète inhabitable. L’ensemble des non-humains a été perçu comme ressource à exploiter et l’on a profondément perturbé les écosystèmes."

"Habiter devrait être pris dans le sens de ce qui nous lie à autrui : pas seulement aux humains, mais aussi aux non-humains."

"Apprendre à regarder des images, c'est aller contre sa pensée. C’est apprendre à voir que celles qui n’obéissent pas à nos codes et nos mécanismes ont des choses à nous montrer et à nous apprendre."

"On est toujours trompé par les images. Elles nous font voir des choses que les discours ne montrent pas explicitement. Il faut les prendre avec des pincettes, surtout quand elles veulent systématiquement nous tromper."

"L’anthropologie de Lévi-Strauss, c’est l’accent porté sur la différence. Elle a montré qu’aucun phénomène ou institution n’a de sens en soi, mais bien en relation et en contraste avec un contrepoint."

"Le monde est menacé par la diffusion d’images non-classiques de voir le monde et la destruction des écosystèmes. On en est arrivé là par l’envie toujours plus excessive d'exploiter et de consommer de manière immédiate."

Programmation musicale