Elle est romancière et revient, depuis trois décennies, avec férocité, humour et délicatesse, sur la place si complexe qu'occupent les femmes dans notre société. "Les enchanteurs", son nouveau roman, sort vendredi.

Extraits de l'entretien

"Flannery O'Connor disait: 'le monde est si absurde que les écrivains auront toujours des choses à raconter’. S'il est absurde, c'est parce que nous avons conscience de notre insignifiance. Mais les histoires empêchent de se sentir insignifiant."

"Primo Levi disait: ‘pour survivre, il ne faut ni obéir ni désobéir, il faut ruser’. C’est une voie très étroite mais qui est celle de l’indépendance d’esprit. La fiction repose aussi sur l’art de la ruse."

"La littérature, c'est comme un cœur qui bat sans s'arrêter. Natalia Ginzburg disait ‘C’est le cœur qui est fort, c’est le cœur qui résiste, c’est le cœur qui tient’."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Geneviève Brisac a écrit un texte inédit.

"Chers auditeurs,

Je vous le dis, Augustin Trapenard m'avait prévenue, et il m'a demandé un texte libre, comme une petite carte de vœux.

Alors j'ai dit oui, je vais écrire des vœux. Évidemment, je suis assez obéissante.

Des vœux. Mais n'est-ce pas risible quand tout semble incertain, imprévisible, menaçant ? "Bonne année et bonne santé, surtout". Comme on disait autrefois. Et peut-être le dit encore. "Surtout, bonne santé". Alors non, je n'ai pas le cœur d'articuler. "Bonne année, bonne santé". Je risque de rire nerveusement.

Bonne année. Mieux que l'année passée, qui fut triste et épuisante. Mieux que celle d'avant, qui fut vraiment ratée.

Bonne année ponctuée d'inondations, de tornades, marquée par notre capacité collective à barrer la route au dérèglement climatique, aux crimes de masse ou aux folies des tyrans.

Et puis, si, je veux former des vœux.

Nous avons déjà triomphé du premier janvier. C'est pas mal ! Ce jour, tout vide, comme 1000 dimanches superposés, ce jour, où les récits épais sont si faibles en oxygène.

Le premier janvier, pour moi, c'est un test ! Un mot encore dont on n'a pas fini d'abuser

Si on résiste à cette tristesse. L'espoir renaît dès le 2. Alors, voici des vœux pour vous qui êtes encore de l'autre côté du poste.

A vous d'abord, les profs qui font leur rentrée. Le premier vœu qui m'est venu, c'est celui-ci : je vous en prie. Tenez bon. Ne vous laissez pas faire ! Exiger des capteurs de CO2 ou moins, des classes dédoublées, au moins cela, des masques FFP2, au moins cela.

J'ai le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui prennent tous les risques pour que tourne le manège. Ceux qui doivent appliquer les gestes barrières partout, et par exemple, dans le métro ou le RER où on est serrés comme des sardines.

Oui, je veux former des vœux. On ne peut pas vivre sans vœux, sans espoir, sans bonnes résolutions.

"Songez à ne pas passer votre vie, à haïr et avoir peur", disait Stendhal.

Ce type discret qu'on cite assez peu. "Ne pas haïr, ne pas avoir peur, se garder des petites vertus", comme disait Natalia Ginzburg qui ajoutait, comme nous le disions, "c'est le cœur qui est fort. Il résiste à tout."

