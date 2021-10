En juin dernier, paraissait "Sorore", projet réalisé aux côtés de Vitaa et Camélia Jordana. De quoi préparer le terrain pour son 7ème album, "Vivante", qui vient tout juste de sortir. Du R’n’B, du flow, de la voix et de l’émotion. Amel Bent est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Amel Bent en 2021 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Son histoire est celle d'un rêve et d'un combat. Révélée par La Nouvelle Star en 2004, elle est devenue, depuis, l'une des chanteuses françaises les plus populaires. Vivante, son septième album, vient de paraitre, porté par les singles 1,2,3 en duo avec le chanteur Hatik et Jusqu'au bout avec Imen Es. On parle de sororité, de voix et de Charles Aznavour avec Amel Bent, dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Amel Bent a choisi de reprendre "Dis-lui" de Mike Brant.

Programmation musicale

AMEL BENT – LE CHANT DES COLOMBES