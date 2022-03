Journaliste, ancien directeur du Monde, fondateur des revues Le 1 et Zadig, mais aussi écrivain on lui doit des textes aussi bien ancrés dans son histoire personnelle que dans le présent. Eric Fottorino est l'invité d'Augustin Trapenard.

Dans La pêche du jour, dialogue actuellement mis en voix par Jean-Michel Ribes au théâtre du Rond-Point, il revient sur le sort de tous ces individus qui périssent en Méditerranée, et interroge notre humanité. Eric Fottorino est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Eric Fottorino : "Je mène la bataille des mots. À force de répétition, les mots se sont usés. Il faut être en colère, il faut avoir du dégoût".

"Poutine veut reprendre tout ce qui est russe. Notre responsabilité en tant qu’Occidentaux a été de ne pas avoir voulu voir ce qu’on voyait. On disait que Poutine était nationaliste, on a laissé passer les choses."

"Être déraciné, c’est ne plus savoir qui l’on est. C’est le cas des migrants, qui partent par question de vie ou de mort. Ils transportent une terre, des souvenirs, des images, mais c’est parfois déjà terminé."

Dans écrire, il y a le mot « crier ». Et écrire, c’est crier sans bruit.

"Durant la guerre, l’information est à la fois la plus fragile et la plus nécessaire : fragile car le journaliste peut mourir ; nécessaire car c’est le lien, entre ceux qui souffrent et ceux qui veulent comprendre."

"Une dictature, c’est quand le réel n’existe plus, quand il est sans cesse refaçonné par les fantaisies et les idées d’un chef seul."

"Il faut protéger les enfants et les éduquer pour qu’ils sachent ce qu’est l’esprit critique, le recul, le décodage des images et les discours. Ça, ça commence à l’école, et pas qu’à 10 ou 12 ans. Mais on en est encore loin."

"On ne peut parler d’autre chose que de l’Ukraine. Mais le pire n’est pas d’en parler tout le temps, c'est d’y penser tout le temps. Nous sommes là, impuissants malgré les aides acheminées. Il faut garder la colère que l’on a, pour un moment agir."

