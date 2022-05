Il est sans doute l’écrivain américain le plus populaire en France. Roman après roman, il explore les fractures invisibles de nos vies, et propose une critique toujours plus affutée de son pays et de ses dérives. Douglas Kennedy est l'invité d'Augustin Trapenard.

Les hommes ont peur de la lumière , son nouveau livre vient de paraitre dans une traduction de Chloé Royer. C’est l’histoire d’un quinquagénaire précaire qui ouvre les yeux sur la violence d’une société plus divisée que jamais sur la question de l’avortement. Douglas Kennedy est dans Boomerang.

Extrait de l'entretien

"Trump a couché avec des stars du porno, Trump a dû payer des dizaines de femmes pour avorter, mais il est devenu le cheval de Troie de ces néo-chrétiens."

"Le réveil évangélique aux États-Unis date de Reagan et des Républicains, qui ont compris qu'il fallait compter sur l’immense puissance des chrétiens pour accéder au pouvoir."

"Trump représente la vengeance de l’homme blanc. Et l’avortement en est une des formes aujourd'hui aux États-Unis."

"Il existe deux Amériques qui se détestent aujourd’hui, et la nuance est absente partout dans le débat culturel. Le débat n’est même plus possible en dehors des schémas manichéens."

"Depuis l’époque de Reagan, les plutocrates ont proliféré aux États-Unis. La classe moyenne en a même fini par disparaître de Manhattan et de toutes les grandes villes."

La démocratie américaine est complètement facturée. Mais je pense que le sujet est universel : dans le monde s’opposent deux camps, et la menace totalitaire plane. Le grand sujet, selon moi, est le manque d’éducation.

"Si on ne doute pas, on n’est pas artiste. L’arrogance cache toujours le doute."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Douglas Kennedy a écrit un texte inédit.

