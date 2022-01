Historienne et professeure à UCLA, elle examine avec minutie les impensés de l’histoire et du présent. Ce matin, elle est venue nous aider à prendre un peu de hauteur, par rapport aux polémiques que suscite la "cancel culture". Laure Murat est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Laure Murat à la remise du Prix Femina en 2011 © Getty / Marc Piasecki/WireImage

"Qui annule quoi ?" son nouvel essai, vient de paraitre au Seuil. Un texte stimulant et nécessaire qui permet de cerner les enjeux de société derrière les polémiques que suscite la "cancel culture". Laure Murat est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Kristin Ross disait que le passé était imprévisible. Les historiens passent leur temps à réétudier et réinterpréter le passé. Ce n'est pas tordre le sens, c'est au contraire en ajouter."

"Quand on déboulonne des statues de colonialistes français, c'est pour refuser de célébrer un certain pouvoir. L’actualité nous rappelle que le racisme est toujours présent dans la société et qu’il faut réfléchir à notre Histoire."

"Aucun représentant de la pensée décoloniale n'a été invité au colloque de la Sorbonne où se trouvait Thierry Coulhon, le responsable de la recherche dans l’enseignement supérieur. Ca c'est de l’annulation, parce que c’est le pouvoir qui soutient ce genre de choses"

"La cancel culture est le symptôme d’une polarisation des débats qui ne parviennent pas à trouver un sens de la dialectique entre le passé et le présent. Pourtant, celle-ci nous permettrait de comprendre comment se forment les discriminations actuelles."

"Charles Péguy disait : « il faut dire ce que l’on voit, mais surtout, il faut voir ce que l’on voit ». Quand vous contemplez une idée, vous ne savez pas très bien ce que vous voyez. Ça demande du temps, du travail, et beaucoup de rêveries.

