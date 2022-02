Régulièrement pressentie pour le Nobel de Littérature, des livres d’anticipation comme "La servante écarlate" et sa trilogie du "Dernier homme", ont fait d’elle l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. La romancière canadienne Margaret Atwood est l'invitée d'Augustin Trapenard.

L'écrivaine Margaret Atwood, novembre 2021 © AFP / Crédit Jeremy Chan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elle est l'une des plus grandes autrices contemporaines dans le monde. Elle vient de faire paraitre deux recueils de poésie, les uns tardifs, les autres de jeunesse, publiés chez Robert Laffont. Margaret Atwood est dans Boomerang.

De la dystopie au monde désirable

Et si l'on imaginait des moyens réalistes d'améliorer notre façon de vivre face à la catastrophe climatique. De nombreuses questions se posent alors : "Quel type de construction serait préférable pour nos habitations ? Quelle sorte de vêtements ? D'où faire venir notre nourriture, toutes ces choses du quotidien et les idées ne manquent pas. Il s'agit donc de mettre ensemble des gens et voir s'ils arrivent à bâtir une sorte de maquette en Lego d'un monde plus vivable."

La difficulté, reconnait l'auteure, c'est d'écrire ça sous forme romanesque. Et elle évoque les romans d'anticipation si populaires au 19e siècle "parce qu'on croyait au progrès et en un monde meilleur sur le plan matériel essentiellement, mais aussi sur le plan social quelque fois." L'occasion de rappeler que la condition féminine était un gros sujet et que les femmes avaient toujours un meilleur sort. "Un meilleur sort et moins de vêtements, moins de froufrous. Puis est arrivé le XXe siècle et on a essayé de mettre en application certaines de ces utopies. Et ça n'a pas très bien marché."

La traduction simultanée est assurée par Eve Dayre.

Programmation musicale

Joni Mitchell - The circle Game

Lonny - Comme la fin du monde