Laurent Gerra en octobre 2021 à Lyon © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

C’est l’un des humoristes préférés des Français. Il a fait de son talent pour l’imitation sa singularité et sa force. Il est actuellement en tournée avec son spectacle Sans modération et sera dès demain et jusqu’au 2 janvier à L’Olympia.

Un florilège d’imitations, forcément, mais aussi une déclaration d’amour à la chanson française. Laurent Gerra est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Laurent Gerra a choisi de lire un extrait de son livre "Cette année, les pommes sont rouges."

