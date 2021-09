Homme de cinéma et surtout de scène, la tournée de son nouveau spectacle, "D’ailleurs", avait été reportée pour cause de la pandémie. Enfin, le voilà de retour sur les planches! Gad Elmaleh est l'invité d'Augustin Trapenard.

Gad Elmaleh à la première de "Le Bonheur des uns" en septembre 2020 au Pathé Opéra © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Depuis une petite dizaine de jours, il a fait son retour sur les planches et continuera de sillonner les théâtres de France et de Navarre jusqu’en avril prochain. Un spectacle tout en intimité et vérité. Gad Elmaleh est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Gad Elmaleh a choisi de lire un texte de Philippe Muray.

Programmation musicale