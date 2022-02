Elles sont romancières et ont en commun leur gout pour l’exploration des lieux et de leur mémoire. Dans "Seyvoz", en librairie après-demain, elles exhument les fantômes d’un village englouti. Maylis de Kerangal et Joy Sorman sont les invitées d'Augustin Trapenard.

Dans Seyvoz, en librairie après-demain, elles exhument les fantômes d’un village de montagne englouti après la construction d’un barrage hydroélectrique dans les années cinquante. Un court récit, écrit à quatre mains, qui nous mène aux confins du fantastique et qui interroge la violence de la modernité. Maylis de Kerangal et Joy Sorman sont dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Un paysage, c’est une forme, une morphologie, mais c’est aussi l’expérience qu’on en a : il s’inscrit dans la mémoire, s’inscrit en nous et raconte des souvenirs. Perdre un paysage c’est une altération très douloureuse."

"L’histoire récente de la France s’est accompagnée d’une dénaturation des paysages par des infrastructures à la fois sublimes et terrifiantes. C’est une violence faite à l’espace, au nom d’une modernité décidée par un pouvoir central."

"Le passé est à la fois soustrait au regard, mais aussi spectral. L’écriture revient dans ce cas à l’un de ses gestes primaires : ressusciter les fantômes."

Écrire, c’est plonger, être en immersion. Et écrire à deux, c’est créer un troisième imaginaire et une troisième langue à partir de deux univers distincts. C’est écrire ensemble, mais séparément.

Carte blanche

Pour leur carte blanche, Maylis de Kerangal et Joy Sorman ont écrit un texte sur la ponctuation.

