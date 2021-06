Au début des années 2000, par une succession de coups d’éclat et un premier album devenu culte, "Entre ciment et belle étoile", elle devenait une figure majeure du rap hexagonal. Keny Arkana est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Keny Arkana en concert en 2011 à Barcelone © Getty / Jordi Vidal

Elle est pour ainsi dire l'une des seules femmes à s'être imposée dans l'univers très codifié du rap. Dans ses textes qui convoquent autant l’intime que le politique, elle invite à rêver un autre monde. «Avant l’exode », esquisse de son troisième album très attendu et dont la date de sortie reste encore une énigme, paraitra fin juillet. On parle de collectif, de combat et d'humain, avec Keny Arkana, dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Le public est un vrai chaman, il donne beaucoup d'énergie. Il y a toujours une magie différente dans les concerts, quel que soit le lieu, ça vibre haut"

"Ce serait prétentieux de dire que je porte la voix d'autres gens, j'essaie déjà d'incarner la mienne. Mais toutes les luttes du monde que je trouve justes et humaines me portent"

"Je rêve d'une révolution humaine, un peu à la manière zapatiste, qui commence par un changement de soi pour remettre au centre l'empathie, avec les autres et les êtres vivants. J'aimerais qu'on ré-apprenne à voir la beauté dans les êtres vivants"

"La rue et le rap m'ont sauvée de ma propre vie. J'ai été brisée par les services sociaux. C'est dans la rue et le rap que j'ai découvert l'échange et le contact avec les autres.."

"Je ne négocie pas ma liberté, écriture ou pas. La liberté c'est incarner sincèrement qui on est, incarner son élan de vie. Ce n'est pas une question d'enfermement entre quatre murs, c'est une question de choix"

"Marseille est une ville indisciplinée, poétique. Elle rassemble plein de gens différents, qui se sentent avant tout marseillais, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Je m'y suis toujours sentie chez moi"

Programmation musicale

Keny Arkana - Paroles vraies / Projecteurs.