Prix Nobel de Littérature 2015, elle est une figure de la dissidence face aux régimes autocratiques de l'ex-URSS. Son oeuvre entre plus que jamais en écho avec l'actualité. L'autrice Svetlana Alexievitch était dans Boomerang.

Svetlana Alexievitch au Festival de La Haye en mai 2016 © Getty / David Levenson

Le 8 octobre 2015 l'Académie suédoise récompensait " son oeuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage de notre époque ", faisant de cet écrivain biélorusse la première femme russophone à se voir décerner le Prix Nobel. À travers des livres comme La fin de l'homme rouge notamment, elle répond à toutes les questions soulevée par l'invasion russe en Ukraine. Svetlana Alexievitch était dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Quand Vladimir Poutine a remplacé Eltsine, on a cru pendant 15 ans qu’on allait se diriger vers plus de démocratie. Mais on s’est réveillé dans un état totalitaire, autocratique."

"Je pense que les artistes doivent être modestes. Ils ne peuvent être aussi influents que ce qu’ils voudraient, surtout dans un monde où les valeurs matérielles ont une importance très élevée."

"Un homme libre est un homme qui met du temps à se construire. Nous, anciens soviétiques, avons été trop naïfs et romantiques dans les années 90. Aujourd’hui, il faut reconstruire cet homme libre."

"Il y a plusieurs formes de liberté. Elles ont leurs points positifs et négatifs, et rien de mieux n’a été inventé pour l'instant. Mais c’est toujours mieux que ce que l’on appelle parfois "le monde russe".

"Je ne veux pas parler des grands événements, de la grande Histoire, mais de l’homme et de la façon dont il succombe, parfois, à la tentation."

"J’espère que les gens lisent encore. Mon objectif n’est pas d’assommer par toutes les horreurs que j’écris, mais d’en extraire du sens. Et de permettre à l’humain de rester humain."

Mon message est et demeure : "garde et sauvegarde l’homme qui est à l’intérieur de toi."

