Elle incarne à elle seule la France et son cinéma. Avec "De son vivant", en salle après-demain, elle signe après "Elle s’en va" et "La tête haute", sa troisième collaboration avec Emmanuelle Bercot. Catherine Deneuve est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Catherine Deneuve le 11 juillet 2021 au Festival de Cannes © AFP / Valery HACHE

"De son vivant", c’est l’histoire d’un homme encore jeune qui n’en a plus pour longtemps et dont elle joue la mère. Un film sur l’espoir, le pardon et les adieux. Catherine Deneuve est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Catherine Deneuve : "Etre ensemble, ça veut dire communiquer. Peu importe qu’on ait tort ou raison, ce qui est important c’est de dire les choses. Souvent, les problèmes viennent de non-dits."

"Pour être dans l’inconfort au cinéma, il faut être confortable dans la vie."

"La vie de comédien fait rêver parce que tout semble harmonieux et réussi. Malheureusement, c’est beaucoup plus complexe que ça."

"L’amour a été la grande aventure de ma vie. Ça compte énormément, aujourd’hui encore."

Programmation musicale