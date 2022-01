D’aucuns la surnomment "le caméléon" et la considèrent comme l’une des plus grandes comédiennes au monde. Cate Blanchett est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Cate Blanchett © AFP / Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doublement oscarisée, sur grand écran, elle a incarné Elizabeth Ier, Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, Katherine Hepburn chez Scorcese, Bob Dylan chez Todd Haynes et tant d’autres. Elle est actuellement à l’affiche de "Nightmare Alley", le nouveau film de Guillermo del Toro, et recevra bientôt un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Extraits de l'émission

"Je suis complètement fan de Bette Davis. On a beau revendiquer son individualité, quand on voit un acteur extraordinaire ou qu’on est traversé par un superbe film, on est forcément influencé. Nous, les acteurs, sommes des créatures poreuses"

"Dans 'Nightmare Alley', les trois personnages principaux sont des archétypes de femmes, mais elles sont imaginées comme les parties d’un tout. Même si l’histoire raconte le parcours d’un homme, ce point de vue féminin irrigue tout le film"

"La caméra peut mettre à nu quelque chose de notre humanité. Les peuples autochtones avaient peur que la caméra leur vole une part de leur âme. Il y a là une vérité essentielle dont même l’acteur n’a pas conscience, et qui se révèle malgré lui"

"La vérité est devenue un produit modifiable, permutable et très politisé. Il y a encore cinq ans, la vérité reposait sur des faits établis, vérifiés, et tout à coup elle est devenue quelque chose de flou, de mouvant. Je trouve ça terrifiant"

"On est le produit de ses habitudes. On ne peut jamais vraiment s’échapper de soi-même. Mais le privilège de l’acteur, c’est de pouvoir se glisser dans des vies différentes et d’échapper à ses propres habitudes"

Programmation musicale

PEGGY LEE - WHY DON'T YOU DO RIGHT

STROMAE - L'ENFER