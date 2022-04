Rabbin, autrice et intellectuelle, connue pour son attachement aux valeurs de la laïcité, de la démocratie et de la République, elle est venue nous aider à mieux cerner ce qui s’est joué hier et ce qui se jouera demain. Delphine Horvilleur est l'invitée d'Augustin Trapenard.

L'écrivaine et rabbine Delphine Horvilleur, 2022 © Maxppp / L'EST REPUBLICAIN

En cette période plus troublée que jamais, et au lendemain d'une élection présidentielle historique, elle est venue nous aider à prendre un peu de hauteur et à mieux comprendre les enjeux existentiels auxquels se confronte la société française. Delphine Horvilleur est dans Boomerang.

Extraits de l'émission

« Pour se construire, il faut avoir une certaine gratitude face au monde tel qu’il nous a été donné. Ce qui ne doit pas empêcher pas d’être critique face au monde, et ce de manière parfois forte. »

« Le passé ne passe pas car il n’a de cesse de créer des fantômes. Les fantômes reviennent toujours, continuellement. Et on se les prend aujourd’hui en pleine face. »

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

« Dans un pays, il n’est pas nécessaire d’être d’accord tout le temps. Mais il faut s’assurer que tout le monde peut prendre part à la conversation. Aujourd'hui, le problème est le sentiment d’impuissance : trop de gens pensent qu’ils ne comptent pas. »

« Il faut se souvenir de tous ceux qui, avant nous, ont su changer l’avenir, sans amnésie du passé. »

« On utilise la tradition pour dire qu’il ne faut rien changer. Mais tous nos récits sacrés montrent, symboliquement, que l’on est capable de changer et de voir les vents nouveaux. »

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Delphine Horvilleur a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

GEORGES BRASSENS - MOURIR POUR SES IDEES

ALDOUS HARDING - LAWN