En novembre dernier, son livre "La plus secrète mémoire des hommes" remportait le prix Goncourt. Mohamed Mbougar Sarr était l'invité d'Augustin Trapenard.

Mohamed Mbougar Sarr le 10 décembre 2021 au Théâtre National de Bretagne à Rennes © Maxppp / MARTIN ROCHE

Son premier roman Terre Ceinte, paru il y a sept ans, a fait de lui l’un des jeunes écrivains sénégalais les plus prometteurs de sa génération. "La plus secrète mémoire des hommes", prix Goncourt 2021, c’est l’histoire d’un écrivain qui se lance sur les traces d’un auteur disparu et dont l’unique ouvrage a marqué l’histoire littéraire française et africaine. Virtuose, sensuel et assez vertigineux.

=> Mohamed Mbougar Sarr était dans Boomerang.

Programmation musicale

ISMAEL LO - TAJABONE

LÉONIE PERNET - IL PLEUT DES HOMMES