Extraits de l'entretien

"Le drapeau américain a été récupéré par l’extrême droite. Vous n’en verrez plus beaucoup devant les foyers progressistes. C’est une honte. Il est temps que tous les Américains se réapproprient le drapeau et le projet d’origine qu’il incarne."

"Si j’ai une force en tant qu’acteur et réalisateur, c’est que j’ai plus d’égo que les autres, mais moins sur un plateau."

"Flag Day est une élégie, une sorte de deuil d’un rêve, d’une promesse et d’une identité nationale qui sont brisés pour le moment."

"J’ai toujours pensé que le mot ‘politique’ devrait signifier l’aspiration des gens à une vie meilleure."

"C’est dans l’expérience de la perte que l’acteur va puiser l’émotion."

"La pellicule a un grain unique qui rend à l’écran l’expérience du temps qui passe."

"L’intention d’un film devrait être de donner au public le sentiment, dans n’importe quel contexte, d’être moins seul. C’est ça la vraie beauté."

"Parfois, il faut s'abîmer émotionnellement, et à la fin du tournage, vous êtes une épave !"

"Depuis mon enfance, je suis mal à l’aise avec l’idée d’être photographié. Il peut y avoir de la gêne, de la timidité. C’est peut-être aussi lié à l’égo, mais pour certains d’entre nous, le cinéma nous autorise à le faire."

