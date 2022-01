Il y a quatre ans, il remportait le prix Goncourt pour "Leurs enfants après eux", une grande fresque sur fond de désindustrialisation dans la France périphérique des années 1990. "Connemara", son troisième roman, sort mercredi. Nicolas Mathieu est l'invité d'Augustin Trapenard.

Nicolas Mathieu en 2015 © AFP / ULF ANDERSEN / Aurimages

Avec Connemara, en librairie après demain, il continue de saisir le territoire et l’esprit de son temps, à travers les retrouvailles de deux êtres nés au même endroit, mais aux trajectoires opposées. Nicolas Mathieu est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"La littérature peut nuire à la bêtise, c’est d’ailleurs une de ses principales missions. Comme Flaubert, j’essaie de faire ce travail."

"La colère est un puissant affect, aussi bien politique que littéraire. La littérature occidentale commence peut-être là, comme le dit Philip Roth : dans la colère, celle d’Achille dans l'Iliade."

"Longtemps, j’ai écrit des trucs chiants. Puis j’ai écrit des romans dont j’étais capable, j’ai parlé de ce que je connaissais, du climat et des images qui m’ont traversé."

"Aujourd'hui, là où tout conspire à nous faire croire à un éternel présent, à une immédiateté, la littérature nous autorise à la lenteur, à un autre regard. Elle nous fait prendre la vraie mesure des choses."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Nicolas Mathieu a écrit un texte inédit. Il donne une des réponse à la question "Qu'est-ce qui nous fait tenir ?"

"A l’école, j’étais complètement nul en physique-chimie.

En éducation physique aussi, mais c’est un autre problème.

J’étais nul sans doute parce que je ne m’intéressais pas à tout ce qui se disaient dans ces cours où une prof en blouse blanche prononçait des mots comme distillation, solution aqueuse et molécule. Et j’ai fait comme ça mon chemin dans la vie, en ignorant à peu près tout des puissances gravitationnelles et des règnes qui ordonnent le cosmos et la matière. Je n’ai rien su de Max Planck, Niels Bohr ou Vera Rubin.

Mais puis depuis quelques temps, je me suis surpris à écouter des podcasts scientifiques. Récemment, je suis même allé jusqu’à acheter « Sciences et Avenir », presque en douce, avec la même hâte fébrile que l’adolescent qui jadis, avant l’invention d’Internet, faisait provision de revues exotiques chez le buraliste le plus proche.

Sur Insta, je regarde des mômes qui font des expériences (qui consistent le plus souvent à voir ce qui se passe quand on plonge des Mentos dans une bouteille de Coca), je followe des comptes dédiés aux merveilles de la science et naturellement, comme tout le monde, je m’intéresse aux aventures en apesanteur de Thomas Pesquet.

Mais ce qui me fascine surtout, ce sont les images satellitaires, les vues de galaxies en collision ou de trous noirs gémeaux. Je me laisse fasciner comme cela par les images de planètes lointaines et les chiffres déments des calculs galactiques. Milliards d’années lumières, billions d’étoiles, nombres de vertige qui s’ingénient tous à souligner notre exacte insignifiance.

Oui, c’est devenu un genre de vice nouveau pour moi. Comme un lâche soulagement.

Peut-être éprouvons nous tous une sorte d’épouvante à mener nos vies quotidiennes. Les tâches sans fin, un chef qui nous empoisonne, un père qui divague dans la rue au petit jour en robe de chambre et sans plus savoir où il est.

La longue fatigue de l’âge adulte, l’à-quoi bon qui nous prend parfois dans la salle de bain alors qu’on écoute la Matinale à la radio et puis cette trouille à la fin, pour nos mômes, nos vieux, nos lendemains, cette inquiétude qui ne nous quitte pas.

Il faut bien l’admettre : tenir bon n’est pas une mince affaire.

Alors, de temps en temps, je regarde le visage pâle et grêlé d’Encelade, une des 80 lunes qui orbitent autour de Saturne, à 1,3 milliard de kilomètres de nous. Il y neige depuis plus 100 millions d’années et sous sa surface se trouve un océan dont nous ne savons rien. Quelque part, Encelade existe, lourde de sa masse irréfutable, obstinée dans sa rotation. J’imagine la matérialité spéciale de ce monde où ne nous sommes pas, sa sourde et placide indifférence.

Et curieusement je me laisse alors gagner par un immense sentiment de tranquillité et peut-être même… de fraternité."

Programmation musicale