Elle est comédienne et a fait ses armes sur les plateaux télé et les réseaux sociaux, en campant une galerie de personnages plus vrais que nature. "Ça passe", son premier spectacle sera à la Comédie de Paris dès jeudi. Laura Felpin est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Laura Felpin sur le plateau de Quotidien le 27 août 2020 © Maxppp / Aurelie LADET

Ça passe, son premier spectacle, après s’être promené dans toute la France, fait une halte à La comédie de Paris jusqu’à fin avril. Elle y revient entre autres sur la naissance d’une vocation, et se transforme tour à tour en Marquise, prof de canyoning, vendeuse chez Sephora, ou influenceuse. Laura Felpin est dans Boomerang.

Retrouvez toutes les dates de la tournée de Laura Felpin en cliquant ici.

Extraits de l'entretien

"J’ai commencé à observer les gens à l’école, et pour moi, les professeurs sont des dieux, des acteurs. Je les ai imités très jeune."

"Dalida, c’est pour moi une grande figure. Elle louchait, et c’était pour moi le seul modèle qui m’était donné, qui louchait sans être moquée."

"Je suis facilement influençable, et j’ai très peur de faire de la peine. Quand je vais chez Leroy Merlin, je viens pour un projet d’ampoule, et je repars avec une terrasse en teck…"

"J’aime tous mes personnages. J’aime qu’on souligne les défauts des autres, mais j’ai beaucoup de mal à jouer quelqu’un que je n’aime pas. Ça ne réveille rien en moi."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Laura Felpin a écrit une lettre.

Programmation musicale