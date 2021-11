Il est britannique, musicien, chanteur, producteur, et s’est imposé comme le prince d’une pop minimaliste, électronique et grisante, qui a déjà conquis Kendrick Lamar, Beyonce et Jay Z ! James Blake est l'invité d'Augustin Trapenard.

James Blake © Getty

Friends that break your heart, son cinquième album, vient de paraitre. De la délicatesse, des harmonies, des sonorités hip hop et des rythmes qui font battre le cœur. James Blake est dans Boomerang.

Programmation musicale

JAMES BLAKE – SAY WHAT YOU WILL

JAMES BLAKE - COMING BACK