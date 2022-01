En vingt-cinq ans, il s’est imposé comme l’un des cinéastes américains les plus audacieux de sa génération. Souvenez-vous de "Boogie Nights", "Magnolia" ou encore "Punch Drunk Love". Paul Thomas Anderson est l'invité d'Augustin Trapenard.

Son nouveau film, au cinéma le 5 janvier, s’appelle Licorice Pizza. C’est un chassé-croisé amoureux assez désopilant entre un adolescent et une jeune femme, dans la Californie des années soixante-dix, sur fond de matelas à eau, de rencontres hasardeuses et de courses effrénées. Paul Thomas Anderson est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Il y a deux endroits qui font rêver les photographes: l’Irlande, à cause du gulf stream, et la Californie, à cause du smog. Le soir, il y a une fenêtre de trois heures où le soleil se couche à l’Ouest. C’est quelque chose de magique"

"J’ai toujours une joie particulière à voir les gens courir dans les films. Quand on revient à des choses aussi fondamentales que deux personnes qui courent l’une vers l’autre, ça donne quelque chose de très cinématographique"

"La caméra en mouvement, ça m’a toujours fasciné. Les films que j’aime ont tendance à suivre leur personnage au plus près"

"Je suis un cinéaste qui dépend incroyablement des acteurs. Tout mon travail repose sur leur performance. Il n'y a rien de plus intéressant, selon moi, que de voir à l’écran un acteur comme Daniel Day-Lewis"

