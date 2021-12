Comédienne et humoriste, sur les planches, au cinéma ou à la télévision, son nouveau seule en scène "Vive demain!" est actuellement en tournée dans toute la France. La comédienne Michèle Bernier est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Du petit théâtre de Bouvard, au spectacle "Existe en trois tailles", à la série "La stagiaire" sur France 3, en passant par "Le démon de midi" ou son seule en scène "Pas une ride", elle a su imposer son sourire et sa gouaille auprès. Son nouveau seule en scène "Vive demain!" est actuellement en tournée. Michèle Bernier est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Le "c’était mieux avant", c’est la nostalgie de ce qu’on a pu être. C’est grave parce que c’est un frein à l’évolution, à la réflexion. Ca veut dire qu’on ne sait pas quoi faire avec le futur."

"En tant que femme, on ne fait jamais ce qu’il faut: on n'a pas la crème qu’il faut, le mec qu’il faut, etc. Quand je lis un magasine féminin, j’ai l’impression de n’être jamais dans la bonne case."

"Quand j’étais enfant, j’étais un peu la fille du diable. Mes parents ont vécu les débuts d’Hara-Kiri. J’ai grandi entourée de Cavanna, Wolinski, Reiser, etc. Ils m’ont tous appris à ne jamais avoir peur de rire."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Michèle Bernier a choisi de lire un texte de Gébé, chanté par Yves Montand, "Casse-têtes"

Programmation musicale