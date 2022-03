Née en Géorgie, elle est devenue l'une des plus grandes pianistes au monde. Elle participera à la soirée "Tous Unis pour l'Ukraine", en direct de l'Auditorium de Radio France. Khatia Buniatishvili est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Khatia Buniatishvili en juillet 2020 à Paris © AFP / Joel Sager

Franco-géorgienne, sa fougue a fait d'elle l'une des plus grandes pianiste au monde. Elle est venue nous parler de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine et faire vibrer le piano du studio 621 en nous interprétant un prélude de Chopin et un concerto de Bach. Kathia Buniatishvili est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Khatia Buniatishvili :

"On sait où est le mal et le bien, et je crois que l’on sait où se trouvent les priorités aujourd’hui. L’essentiel, c’est l’être humain : face au mal, on doit rester activement pacifiste et essayer d’arrêter la guerre au plus vite."

"Je me sens la plus libre quand je suis dans l'oubli de moi-même : quand j’oublie mon ego, mon existence, mon être, quand le matériel devient immatériel."

"La musique est parfois plus forte que nos états d’âme. Elle nous emmène vers des émotions particulières, et c'est ce que font les génies comme Chopin. C'est comme si l'âme regardait le corps d'un autre lieu."

"On sait tous que la liberté est quelque chose de bien. On nous l’a appris dès l’enfance. Mais certaines personnes sont là pour nous rappeler par leurs actes et leur présence à cette beauté de la liberté, qui est parfois comme une renaissance."

