Deux ans après le succès retentissant de son premier livre, "La commode aux tiroirs de couleurs", où elle puisait dans les non-dits de son histoire familiale, elle revient avec "Écoute la pluie tomber", en librairie demain. Olivia Ruiz est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Dans "Écoute la pluie tomber", elle y poursuit son exploration de la mémoire, et sa célébration d’une lignée de femmes qui ont pris leur destin en main. Olivia Ruiz est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"La parole soigne. Nous avons tous un gros sac à dos qui nous pèse, et la parole nous aide à le vider."

"La jungle de Calais et les camps de concentration des plages catalanes, c’est la même chose avec 80 ans d’écart. Ça me bouleverse, ça me heurte."

"Les Espagnols ont été très mal reçus dans le Sud de la France à l’époque de mes grands-parents. On disait qu’ils puaient, qu’ils avaient des poux. Le tragique de tout cela, c’est que cette histoire se répète aujourd'hui."

"Ma voix raconte ma région, mon Aude, ma joie, l’enfance intacte en moi et la vieille ado que je suis."

Dès que je chante en espagnol, il y a quelque chose d'une brisure et du tragique qui se manifeste. Il se passe quelque chose de différent.

"J’aime l’idée d’absolu et de drame qui se trouve dans l’amour. Il faut le drame pour faire naître la lumière."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Olivia Ruiz a choisir de reprendre "Volver" de Estrella Morente.

Programmation musicale

