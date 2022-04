C’est une figure incontestée du reggae en Afrique et dans le monde depuis cinq décennies. Sa musique est un hymne de ralliement pour la liberté, la paix et l’indépendance. Le musicien Alpha Blondy est dans Boomerang.

Son nouvel album *Eternity*, sort très bientôt, il est résolument engagé, tourné vers l’humain et les forces de l’esprit. Alpha Blondy est dans Boomerang**.

"La colère est mauvaise conseillère. Mais si on la recycle en miel musical, c’est mieux. C’est ce que j’essaie de faire en musique pour rendre la colère moins violente."

"Nous sommes tous des êtres spirituels. Quand Dieu nous dit qu’il est plus près que notre veine jugulaire, c’est qu’il est en chacun de nous, qu’il est notre ADN."

"L’Afrique est l’espoir de l’humanité. Elle a beaucoup encaissé mais elle a toujours fait preuve d’une grande résilience. Aujourd’hui, elle a beaucoup à donner. Il faut une Afrique libre dans la tête."

"On pense que l’histoire de l’Afrique a commencé par l’esclavage. Mais ce n’est pas vrai, ce n’est qu’une petite partie... L’Afrique a beaucoup vécu, et elle a encore beaucoup à vivre."

"Ce qui tue l’Afrique, c’est qu’on tue y l’amour de soi et la confiance en soi. On chosifie l’individu africain à force de comparaisons avec l’autre, l’Européen. Il faut prendre conscience de cette grosse escroquerie identitaire."

Dans les livres d’histoire en Afrique, on ne nous apprend pas l’histoire de Cheikh Anta Diop ou de Samory Touré. On nous apprend des choses sur Charlemagne et Clovis. Mais j’en ai rien à foutre de Clovis, qu’est-ce qu’il m’apporte ?

"Nous avons chacun en nous une feuille de route qui nous est prédestinée. On ne peut pas échapper à cette feuille qu'est notre destin."

"Nous sommes nés dans le champ de bataille qu’est la vie. Il ne faut jamais lâcher car les blessures font partie de ce combat. Et quand on doit donner de l’amour aux gens, on doit avaler ses propres blessures."

"Gainsbourg a tout mis dans sa musique : tout son être, toute sa souffrance, toutes ses blessures. Je le vois comme un révolté contre le système."

Pour sa carte blanche, Alpha Blondy a choisi de reprendre l'un de ses plus grands standards, Sweet Fanta Diallo.

