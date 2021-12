Révélée par Olivier Assayas dans "L’eau froide" au début des années quatre-vingt-dix, elle a joué chez Claude Chabrol, Ducastel et Martineau, François Ozon, Danny Boyle ou encore Benoit Jacquot. Viriginie Ledoyen est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Virginie Ledoyen en décembre 2021 à Paris © Getty / Julien Hekimian

On la retrouve actuellement dans Nona et ses filles, la série de et avec Valérie Donzelli, actuellement sur arte, aux côtés de Miou-Miou et Clothilde Hesme. Une histoire aussi loufoque que touchante à la gloire de la liberté des femmes. Virginie Ledoyen est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Quand je tourne, ce moment entre le ‘moteur’ et le ‘coupé’, c’est comme un petit coma. Il y a une forme d’abandon que j’adore."

"Etre actrice, c’est se mettre au service d’un collectif. Ca ne veut pas dire qu’on est une marionnette. Ça veut dire qu’on ne peut rien faire sans quelques uns."

"Le chant est d’une intimité folle. On ne connait jamais sa voix, on croit la connaître. Quand on chante, tout à coup, on l’entend. Il y a une espèce de mise à nu que je trouve folle."

"Il y a des actrices qui traversent le temps, comme Isabelle Huppert ou Catherine Deneuve. Qu’elles aient 20 ou 50 ans, leur incarnation est telle qu'on ne se pose pas la question de l'âge. Elles sont toujours là à l'écran."

Carte blanche

Pour sa carte blanche Virginie Ledoyen a choisi de lire le monologue féministe de Mona dans Mona et ses filles

Programmation musicale

JOAN BAEZ - Donna Donna

OKLOU - GALORE