Son film "Coupez!" fait l’ouverture de la 75ème édition du festival de Cannes et sort aujourd'hui dans toute la France. Michel Hazanavicius est l'invité d'Augustin Trapenard.

Michel Hazanavicius en 2019 à Cannes © AFP / LOIC VENANCE

Oscar du meilleur film pour The Artist il y a dix ans, il est le cinéaste de l’audace, de l’hommage et du détournement. Cinq ans après Le redoutable son brillant pastiche , il revient, en sélection officielle, hors compétition, avec Coupez! en salles aujourd'hui dans toute la France. Michel Hazanavicius est dans Boomerang.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Extraits de l'entretien

"La beauté d’un nanar réside dans l’enthousiasme et l’insouciance. En dehors de la peur de la critique, il y a toujours la joie de créer, d’être ensemble et de bricoler au cinéma."

"Un film raté est un film qui a une ambition trop haute par rapport à son résultat. Mais on ne rate pas un film : on fait du mieux que l’on peut, et les critiques décident s'il est bon ou non."

"Le détournement est un art de travailler avec ce que l’on a en commun avec le spectateur. C’est un jeu ludique, un mélange de moquerie et de tendresse toujours motivé par l'admiration."

"Les gens meurent d’une soif de comédie. Je crois qu’ils ont envie et besoin de rire, surtout après la période anxiogène des confinements."

"Le réalisateur est le centre organique et névralgique d'un plateau : si on baille, seize personnes baillent dans la minute."

"Le temps est tellement au précieux au cinéma qu’on court tout le temps : on court physiquement et "philosophiquement" car tout file entre les doigts. Tout se casse la gueule, et on essaie de tout remettre en ordre."

La jeunesse s’est emparée de son époque. Ma génération est marquée par une certaine insouciance ; la nouvelle, elle, regarde l’époque avec un premier degré et parle politiquement du monde.

Programmation musicale

QUEEN – DON’T STOP ME NOW