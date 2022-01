Il est auteur de BD, lauréat du prix du meilleur album au festival d’Angoulême, pour le deuxième tome "Quai d’Orsay". Son nouvel album, "Le monde sans fin", continue de faire évènement. Christophe Blain est l'invité d'Augustin Trapenard.

Christophe Blain en mars 2020 © Maxppp / Joel Le Gall

À dix jours de la sortie d’un très beau carnet de voyage intitulé Nord Sud, son dernier album, Le monde sans fin, décryptage des causes et conséquences du réchauffement climatique, écrit avec l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, paru en octobre, continue de faire parler de lui. Christophe Blain est dans Boomerang.

En mars prochain, le Festival d'Angoulême, consacrera à Christophe Blain une grande exposition, Dessiner le temps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Extraits de l'entretien

"Nous sommes tous des Iron man. On utilise plusieurs morceaux de son armure tous les jours: avec nos téléphones, nos voitures etc. En ce moment même, on parle à des gens qui sont à des milliers de kilomètres, c’est aussi un de ses pouvoirs."

"Souvent, il y a un aller-retour entre ce qu’on veut raconter et le dynamisme qu’on veut mettre dans une histoire. On doit placer des « bombes » dans le récit pour casser ses personnages et leur donner une indépendance."

"Ma fascination pour les cowboys est tellement originelle qu’elle reste mystérieuse pour moi-même. Depuis que j’ai cinq ans, je crois que je suis un cowboy qui part dans les plaines de l’Utah ou du Nouveau Mexique."

Quand on dessine, on est le dieu d’une petite cosmogonie dans la limite d’une feuille. En fait, il n'y a pas de limite. On est dans un univers sans fin.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Christophe Blain a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

PINK FLOYD - SEE EMILY PLAY P.R2B - RAYONS GAMMAS