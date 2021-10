Nommée Etoile de l’Opéra de Paris à l’issue de sa prestation dans le "Don Quichotte" de Noureev il y a trois ans et demi, elle a marqué l’institution de son énergie et de son étonnante expressivité. Valentine Colasante est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Valentine Colasante entre dans la danse © AFP / JOEL SAGET

Il y a trois ans et demi, elle réalisait son rêve : devenir étoile. Ce matin elle est venue nous parler de langage, de mots et de mouvements, à travers les pas de Noureev dans Don Quichotte, ceux de Paul Lightfoot et Sol León dans Speak for yourself, et ceux de Wayne McGregor dans Tree of Codes. Valentine Colasante est dans Boomerang.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Extraits de l'entretien

« Je crois à la force du langage corporel. C’est pour ça que j’ai choisi ce métier, pour pouvoir m’exprimer d’une autre manière »

« Les mots peuvent être porteurs de non-sens. Quand j’étais jeune, j’avais du mal à trouver les bons mots. J’ai choisi la danse parce que c’était un moyen plus facile pour moi de m’exprimer »

« Dans ce métier, on essaie de se dépasser en tant qu’artiste et que sportif. C’est quelque chose qui est devenu plus facile maintenant. Au départ, je me mettais plus de limites »

« Je n’étais pas forcément la danseuse la plus douée à la base. J’avais des aptitudes physiques indéniables, mais j’ai dû beaucoup travailler sur l’en-dehors, comme la souplesse de mes hanches »

« La danse est un art, mais qui nécessite un entrainement presque militaire, avec une grande préparation mentale et physique. La régularité, c’est le plus important »

« L’étoile m’a ouvert de nombreuses portes, de nouveaux moyens d’expression, mais ce n’est pas une fin en soi. J’ai encore plein de rêves, de défis physiques, artistiques et personnels à réaliser »

« Dans les ballets classiques, l’homme est toujours au service de la ballerine. Mais dans les ballets contemporains, il y a une vraie réinterprétation du couple : ça peut être deux hommes ou deux femmes. Les barrières sautent »

« A chaque fois qu'ai cru toucher la perfection, je me suis aperçu avec le recul que j’en étais loin. Mais je pense qu'il faut se détacher de cette idée. Ce que je cherche, c’est avant tout d'être libre, et ça demande beaucoup de persévérance et de caractère »

Programmation musicale

JULIETTE ARMANET – LE DERNIER JOUR DU DISCO