Il est sculpteur et ses œuvres monumentales ont fait de lui l’un des artistes français les plus populaires et les plus côtés dans le monde de ces dix dernières années ! Richard Orlinski est l'invité d'Augustin Trapenard.

Richard Orlinski au Festival de L'Alpe d'Huez en 2020 © Getty / Arnold Jerocki

C'est un iconoclaste et l'un des artistes les plus en vus de ces dix dernières années. Début décembre, il semait le long de l’avenue George V ses animaux géants et monochromes pour une exposition en plein air, visible jusqu'au 8 février. Richard Orlinski est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"King Kong est un monstre au grand coeur. Il porte un message de lutte contre la destruction de l’environnement. C’est l’homme parfait, celui que tout le monde voudrait être."

"Il y a un boycott en ce qui concerne mon travail. Mais c’est très parisien, car je suis exposé dans des musées à l’international et en province. Au début, j’avais honte de ce boycott. Aujourd’hui, ça me fait rigoler."

"L’argent roi, on le retrouve dans tous les métiers. Mais dans l’art, il y a l’égo en plus. C’est meurtrier. Des gens veulent me tuer physiquement tellement ils haïssent mon travail."

Dans mon travail, j’ai toujours cherché l’émotion immédiate. Même si on trouve que c’est laid, ça reste une émotion. Je n’ai jamais cherché une grande intellectualisation de mon art.

Programmation musicale