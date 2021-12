Etoile de l’Opéra de Paris depuis quatorze ans, nommée suite à sa prestation dans “Casse-Noisette”, elle était venue nous parler de passion, de corps et de pédagogie. Dorothée Gilbert était l'invitée d'Augustin Trapenard.

Dorothée Gilbert à la Cérémonie des César, 2019 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Elle est étoile. Dans son livre Etoile(s), elle revenait sur un parcours à la fois classique et singulier, celui d'une petit fille qui rêve de sommets. Plaisir et sacrifice. Carrière et maternité. Ascension et chute. Dorothée Gilbert était dans Boomerang.

Programmation musicale

DONNA SUMMER - LAST DANCE

LAURA CAHEN - DESARMÉE