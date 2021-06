En quatre ans et deux albums, elle s’est imposée comme l’un des grands noms de la pop internationale ! La chanteuse Dua Lipa est l'invitée exceptionnelle d'Augustin Trapenard.

Dua Lipa aux Grammy Awards en mars 2021 © AFP / KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Son deuxième album, "Future Nostalgia" a été l'un des plus grands succès musicaux du premier confinement ! Considérée comme l'incarnation d'une nouvelle génération de femmes qui ose prendre position pour ce en quoi elle croit, elle est venue nous parler de combats, de musique et de joie. Dua Lipa est dans Boomerang.

La traduction simultanée est assurée par Hélène Joguet.

Extraits de l'entretien

"Ma musique me donne de la force. Quand on se répète quelque chose, on finit par y croire vraiment, et c'est de là que viennent les paroles de mes chansons. Même si c'est une confiance forcée au début, je finis par me sentir comme la femelle Alpha"

"J'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Je viens du Kosovo, mes parents étaient des réfugiés en arrivant à Londres. D'où mon besoin de prendre la parole pour tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, et de ne jamais mâcher mes mots"

"J'ai toujours chanté, et j'ai toujours voulu en faire ma vie. Quand j'avais 12 ans, on est retourné s'installer au Kosovo. J'ai su que si je restais là-bas, je n'y arriverais pas. Alors à 15 ans je suis revenue seule à Londres pour faire de la musique"

"Pendant les 4 ans que j'ai passés au Kosovo, j'ai pris conscience de mes racines et de ce qui s'était passé là-bas pendant la guerre. Ma famille est très marquée par ces évènements. J'ai appris de ces expériences là, ça m'a rendue coriace"

"Sur Future Nostalgia, je voulais reprendre les sons de mon enfance, ceux des années 1980, avec des influences actuelles et modernes. J'ai essayé de m'approprier les sons clinquants et disco avec lesquels j'ai grandi"

"J'étais fascinée par Pink quand j'étais enfant, parce qu'elle était elle-même. Elle est vraiment la femme alpha. Je me suis beaucoup inspirée d'elle pour trouver la force en moi"

"Aujourd'hui, on pense encore que si une femme fait de la pop, elle est forcément un produit. Il faut arrêter de stigmatiser les femmes de la pop en pensant qu'elles n'ont rien à dire"

