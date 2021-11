Révélé par ses chroniques dans le "Petit Journal" et "Quotidien", il y a sept ans déjà alors qu’il n’en avait que seize, son premier seul en scène, "Presque", est un triomphe. Panayotis Pascot est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le comédien et humoriste Panayotis Pascot, janvier 2019 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis / Contributeur

Dans son spectacle, Presque, il se livre à une forme d’auto-analyse et dissèque ses peurs, ses doutes et ses failles avec un sens du rythme et de la nuance assez sidérant. Panayotis Pascot est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Panayotis Pascot a écrit un texte inédit.

Extraits de l'émission

« Quand j’étais enfant, je ne comprenais pas la fin de moi et le début des autres. Tout était le bienvenu dans mon univers. C’est plus dur quand on devient adulte de se connecter aux autres ».

« J’aime raconter des histoires, plus que faire rire les gens. C’est le frisson qui me remplit en ce moment ».

« Il n’y a rien de plus flippant que de voir son territoire s’agrandir, car on paraît plus petit dedans. Notre sécurité se met en place et on veut tout contrôler. C’est ça qui fait qu’on passe une vie à marcher à côté de ses pompes ».

« Le seul en scène, c’est un dialogue parce que les rires sont la réponse du public. C’est avec ça qu’on construit le rythme ».

