Chanteuse et musicienne précoce, surdouée et inclassable, du haut de ses 19 ans, elle a déjà vendu plus de 18 millions d’albums, raflé six Grammy Awards et écrit la BO d’un James Bond ! Elle nous accorde son unique interview radio en France. Billie Eilish est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Capture écran du clip "Your power" de Billie Eilish © Maxppp / B4859 / Avalon

En quelques années, elle est devenue l'incarnation et l'idole de toute une génération. Son deuxième opus, Happier than ever, est sorti le mois dernier. Lucide, éclectique et diablement libre. Billie Eilish est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"On n'a pas forcément besoin d’un tempo rapide pour danser. La musique que je préfère c’est celle qui me permet de ressentir des choses dans mon corps et de m’impliquer physiquement"

"A l’époque, je n’étais pas très à l’aise dans mon corps. C’est encore le cas aujourd’hui mais je sais que j’ai la possibilité et le droit de faire des choses, par exemple m’habiller comme je veux"

"Bouger a toujours été un moyen d’expression important, je préfère communiquer avec mon corps plutôt qu’avec des mots. On se sent tellement plus puissants qu’avec des mots"

"Chanter est une libération, c’est cathartique. On peut faire tellement de choses avec une voix. La mienne a changé en grandissant, elle a gagné en force et en assurance"

"J’ai la chance d’avoir une équipe bienveillante qui m’a toujours soutenue, qui ne m’a jamais exploitée. On est tous un peu des marionnettes dans cette industrie"

