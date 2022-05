Chanteur et romancier, son nouveau livre "Sans oublier qu’un jour on s’est aimés", sort jeudi. C’est l’histoire d’un homme, devenu réalisateur, qui retrouve la femme qu’il a aimé adolescent. Nicolas Peyrac est dans Boomerang.

Nicolas Peyrac en mars 2017 © Maxppp / Frédéric Dugit

Chanteur – souvenez-vous de So far from L.A , Et mon père , ou encore Je pars – photographe, romancier, sa Bretagne natale apparait en arrière-plan de son nouveau livre Sans oublier qu’un jour on s’est aimés, sort après-demain. Nicolas Peyrac est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Nicolas Peyrac a choisi de reprendre "Ma môme" de Jean Ferrat.

Programmation musicale

AUDREY HEPBURN - MOON RIVER