Avec ses corps blancs, évanescents et hyper réalistes, ses carcasses fracassées et ses mannequins géants, il interroge la société consommation, le regard et notre rapport au temps. L'artiste américain Charles Ray est l'invité d'Augustin Trapenard.

Sculptures de Charles Ray à New York © Maxppp / John Angelillo

Il est l'un des artistes américains les plus importants de sa génération. Le Centre Pompidou et la Fondation Pinault lui rendent hommage en ce moment même. Charles Ray est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Charles Ray :"Je pense ne pas faire pas de statues, mais des sculptures de statues. C’est déstabilisant : certains détracteurs me disent avoir vu des statues de moi. Or, le terme est empreint de stigmates – une statue, c’est dans des cimetières, c’est démodé."

"Aux États-Unis, les statues déboulonnées ont été faites au XIXe siècle dans des fonderies du Nord-Est. Ce n’étaient pas de grandes œuvres d’art, mais je suis mitigé face à ce qu’elles signifient. Elles signifient plus que ce qu’elles commémorent."

"Athènes est la seule culture qui a fait des statues de ses jeunes hommes massacrés. La plupart des cultures représentaient l’ennemi massacré ; les Grecs, eux, honoraient leurs morts & apportaient en cela une autre idée de la mort – la mort parfaite"

"Je ne pense pas sculpture, je pense sculpturalement. C’est une manière de vivre. Je ne sépare pas mon travail à l’atelier d’une promenade dans la rue. Faire une statue me prend parfois dix ans, ça devient un mode de vie."

"Mon statut d’auteur est l’une des premières choses qui disparaît. Se demande-t-on qui je suis en regardant mes statues ? Non. Mon intention et mon discours sont unes des premières choses à se dissoudre dans le temps."

"Le portable est pour moi comme le soma de "1984". Il est une structure à sens unique. Je le vois comme une sorte de drogue qui apaise et soutire l’argent de l’âme vers les poches des pouvoirs en place."

"La sculpture fait bloc contre l’écran. Elle traite de la structure, mais celle-ci ne fonctionne pas en sens unique, elle n’est pas une illusion. Voir une sculpture grecque au Louvre, je la rencontre et noue une relation contemporaine avec elle."

"Il m’arrive de voir des gens qui sortent leurs téléphones et prennent des photos d’œuvres avant même de les avoir regardées. C’est une drogue. Ces gens-là ne vivent pas face à l’œuvre, et donc dans le monde, mais sur leur écran plat."

"L’espace est l’une des questions les plus méditatives et philosophiques. C’est un mystère. Est-ce une substance, des relations entre objets ? C’est avant tout quelque chose de puissant, d’omniprésent."

""Artiste", ça ne veut rien dire du tout, et dans le bon sens du terme. De nos on jours, on parle souvent de "pratique artistique", mais je n’en ai pas. Mon dentiste, mon médecin, mon comptable en ont, mais pas moi."

« Je pense que nous en avons terminé avec ce qui semble radicalement nouveau. Il n’y a plus grand-chose que l’on puisse faire – aller pisser sur le canapé d’un musée, appeler ça de l’art et le voir accepté comme une performance, certes.

"Faire une machine signifiante, un objet qui va durer et persister dans les esprits à travers le temps, est une chose radicale à faire aujourd’hui en art."

"J’ai pris conscience que si l’on pouvait déplacer quelqu’un physiquement, on l’avait déjà déplacé mentalement. C’est là, je crois, la beauté de la sculpture figurative."

"Pour un sculpteur, le plus important est le mouvement, le fait de bouger. Le kouros antique, par exemple, fait un pas en avant – est-ce un adolescent qui passe à l’âge adulte, l’archaïque qui devient classique ?"

