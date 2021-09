Romancière prolifique et plus inventive que jamais, Prix du livre Inter pour "Un secret sans importance" il y a 25 ans, elle signe avec "L’éternel fiancé", l’un de ses plus beaux livres. L'autrice Agnès Desarthe est l'invitée d'Augustin Trapenard.

L’éternel fiancé, c’est l’histoire d’une femme obsédée par le passé et qui restera hantée toute sa vie par le souvenir d’un amoureux éconduit. Ça parle d’enfance, de deuil et de respiration. Ça parle de la vie, tout simplement. Agnès Desarthe est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"J’ai une très mauvaise mémoire, je suis le professeur tournesol de la mémoire! Mais c'est une catastrophe qui m'est très utile: ça me donne l’avantage de ne pas parler de moi. Quand j’écris, je me sers de la mémoire défaillante, pas de la vraie"

"La musique file, comme la vie. Le paradoxe c'est qu’on ne peut pas l’arrêter, mais on peut la recommencer, ce qui est impossible avec la vie."

"La beauté est présente partout et elle est gratuite : il suffit d’ouvrir les yeux. Il y a des vues du métro qui sont absolument somptueuses. Il faudrait se donner un peu plus le temps de regarder autour de soi."

"La respiration donne son rythme au livre. J’entends ce que j’écris, ça vient aussi de ma manière de lire. Je ne sais pas lire en diagonale, je dois lire chaque mot. Le texte est comme une partition : il y a des rimes, certains passages de mes textes sonnent comme des chansons"

Carte blanche

Pour sa carte blanche Agnès Desarthe a écrit un poème : La peau de bête

"Nous en avions quatre

Quatre peaux de bête

Nous étions pourtant cinq

Maman n’en portait pas

Ceux qui n’étaient pas de notre famille

J’en étais sûre

Appelaient ça

Des vestes en mouton retourné

Mais nous

On disait

Peaux de bête

Il y avait la très grande, celle de papa

Et la minuscule, taille trois ans

Qui appartenait à ma petite sœur

Entre les deux, celle de mon frère

Et la mienne

Toutes quatre taillées sur le même modèle

Droite, trois boutons, col à revers crantés

Nous les enfilions pour aller à la neige

Sauf maman

Et nous étions vraiment comme quatre bêtes

Avec nos peaux de bête

Sauf maman

Quatre moutons, mais plutôt quatre ours

Grosses joues, ourlées par les cagoules

Sauf papa, qui portait un bonnet

Nous affrontions la neige

Bravement

Papa mettait des chaînes sur les pneus

Agenouillé dans la tourmente

Tandis que le sel des chips entaillait nos lèvres

Il faisait chaud dans la voiture et froid dehors

Puis c’était la montagne

Les chaussures impossibles à fermer

Les larmes après la chute au téléski

Le sel de ces larmes plus corrosif que celui des chips.

Mes parents ne savaient pas skier

Mais ils faisaient semblant

Pour nous apprendre

Pour faire comme les français

Pour que nous devenions comme eux – eux, les français gaudillant

Pour que nous ne soyons pas comme eux- eux, mes parents en chasse-neige

Mes skis se croisaient

Qui fallait-il suivre ?

Je me revois, maladroite

Fesses en arrières, genoux en X

Arabe, juive, russe

Reformée par le ski

Blanchie par la neige

Dans mon souvenir

Je ne porte pas ma peau de bête

Je suis vêtue d’un anorak turquoise

Anorak, un mot esquimau désignant un vêtement de sport en fibres synthétiques

Je me rhabille aujourd’hui :

Sur les épaules de la petite fille

Joues rouge striées par le sel gris des larmes

Je pose une peau de bête

Je ferme les trois boutons, un à un

Je remonte le col sur son cou

Et je lui dis

Va, bouboule, skie

Va, ma sauvage, va, petite

Ne crains rien

Bien à l’abri

Dans ta peau de bête."

