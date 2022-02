Poétesse, chanteuse et musicienne, égérie punk, pionnière de la "world music", elle évolue aux confluents des cultures, des influences et des mots. Son nouvel album, J.A.M, Jalousie, Amour, Mort, est sorti en décembre dernier. Sapho est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Sapho en 2013 © Maxppp / Francois Lafite/Wostok Press

C'est une égérie de la contreculture. Dans J.A.M elle chante le deuil, la pulsion de vie, et la liberté. Elle sera en concert le 12 février au Palais des Congrès du Mans et le 10 avril au New Morning. Son dernier recueil de poésie, Aujourd'hui, journal au bord, est publié aux éditions Bruno Doucey. Sapho est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"J’adore ne pas savoir ce qui va se passer, durant un concert. Se jeter, ne pas savoir ce qui va sortir et se laisser surprendre, c’est gracieux."

"La poésie est politique. C’est la subversion de la langue. Et quand on subvertit la langue, on est à l’opposé de la langue de bois."

"La liberté de la femme, ce n’est pas une punition, c’est une jouissance... Dès mon enfance, j'ai été féministe. Et mon féminisme n’a pas consisté à demander la parole, mais à la prendre. Ce n’était pas gagné, mais j’y suis allée."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Sapho a choisi de reprendre Les Passants de George Brassens.

Programmation musicale

SAPHO - WILLOW