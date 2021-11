Révélé par "Le nom des gens", on lui doit également "Télé Gaucho" ou encore "La vie très privée de Monsieur Sim". Son nouveau film, "Pingouin et Goéland et leur 500 petits" sort aujourd’hui. Michel Leclerc est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le scénariste et réalisateur Michel Leclerc, 2017 © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

"Pingouin et Goéland et leurs 500 petits", un documentaire sur un couple d’intellectuels, résistants, pacifistes et avant-gardistes, qui sous l’occupation ont fondé La maison d’enfants de Sèvres, un foyer pour orphelins de guerre où de nombreux enfants juifs ont trouvé refuge. Michel Leclerc est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Aujourd’hui, l’idée majoritaire c’est que la parole libère, mais elle peut aussi enfermer et provoquer du ressassement"

"Je crois beaucoup que l’identité est un chemin qui se construit au fur et à mesure. On peut toujours changer de chemin, se déraciner pour se projeter vers un nouvel avenir"

"Je n’aime pas le mot ‘devoir’ de mémoire. On n'est obligé à rien. Quand je vois les plaques commémoratives dans les écoles, je me dis qu'on devrait plutôt se souvenir des belles choses. Je ne voulais pas faire un film mortifère mais vivifère"

"L’école, c’est fait pour sortir de son milieu social et rencontrer l’autre. Mais c'est de moins en moins vrai. Il y a une séparation communautaire, culturelle et sociale qui est catastrophique"

"Je suis de cette génération issue de parents qui ne parlaient pas, donc j’ai été poussé à la parole. Et en même temps, parler c’est trahir quelque chose. Je suis toujours dans cette contradiction"

Programmation musicale

FRANÇOISE HARDY – LA MAISON OU J’AI GRANDI

JULIEN DORÉ – LARME FATALE