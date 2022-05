Romancière, mais aussi dramaturge, scénariste et cinéaste, on lui doit des livres traversés par un puissant souffle romanesque. Souvenez-vous des "Promesses", de "Terres Saintes" ou encore de "Lettre d’amour sans le dire". Amanda Sthers est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Elle a planté le décor de son nouveau livre à Naples, où un Français croque avec malice la vie rocambolesque des habitués d’un café. Ça s’appelle Le café suspendu , et ça sort aujourd’hui. Amanda Sthers est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Écrire, c’est un exercice d’observation et d’empathie, comprendre et excuser les gens. On explique des fautes et des traumatismes qui empêche aux humains de tenir debout."

"J’ai l’impression d'être nulle part. J’ignore à quelle adresse la mort peut me trouver, c'est pourquoi je bouge et déménage toujours. C'est là la perpétuelle tentation du voyage."

"J’explore la dichotomie entre ce que l’on est et l'enveloppe extérieure que l'on a. J’ai toujours eu l’impression d’être dans le mauvais corps."

"Le cinéma m’a appris à vivre, à prendre des risques, notamment celui de tomber. Il m'a autorisé à être moi-même, dans une célébration de l'étrangeté."

"Il faut dire à quel point il est encore difficile aujourd'hui d’être une femme artiste. On le dit peu, au début d’une carrière, car les débuts sont difficiles et compliqués : le sexisme sévit encore et toujours."

"On a fait de la vérité une fiction. Aujourd’hui, la fiction est l’unique chose qui soit une trace, une preuve de ce qu’est notre société."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Amanda Sthers a écrit un texte inédit.

