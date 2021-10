Il est l’un des plus grands comédiens américains de ces dix dernières années. Oscar du meilleur acteur pour "Dallas Buyers Club" il y a huit ans, vous l’avez vu dans "Interstellar", "Le loup de Wall Street" ou encore "Mud". Matthew McConaughey est dans Boomerang.

Dans Greenlights, son autobiographie, il revient sur une vie jalonnée de remises en question, d'intuition et de réinventions. Matthew McConaughey est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

« En tant qu’acteur, mon travaille consiste à connaître mon personnage, et si je le connais de l’intérieur, alors mon corps bouge tout seul. Mais je ne réfléchis pas au jeu, je ne fais pas de chorégraphie »

« Jusqu’en 1998, je ne savais pas ce que je faisais, tout était instinctif. Ma rencontre avec Penny Allen, ma mentor, a été un déclenchement. Quand vous étudiez un art que vous faites instinctivement, l’esprit et l’instinct se rencontrent et on devient meilleur »

« Une des grandes leçons que j’ai reçues à Hollywood, c’est quand j’ai compris qu’il n’y a rien de personnel, c’est que du business »

« Mon entrée sur la scène mondiale a été aussi fracassante que possible pour un acteur à Hollywood. Du jour au lendemain, j’étais devenu l’idole de la ville. Mais je me demandais: qu’est-ce qui a un sens pour moi? J’ai dû passer tout ça au crible »

« La loi sur l’avortement au Texas est très sournoise. Elle va permettre d’identifier les personnes qui pratiquent des avortements et de dresser des listes. Le public pourra enquêter, dénoncer, et en tirer de l’argent. Cela va un peu trop loin pour moi»

Programmation musicale

KRIS KRISTOFERSON – FOR THE GOOD TIMES

LA FEMME - NOUVELLE ORLÉANS