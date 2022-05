C’est pourtant au cinéma, que vous l’avez découverte au début des années 90, sous les traits de Roxane dans le "Cyrano" de Jean-Paul Rappeneau ou encore dans "Tous les matins du monde" d’Alain Corneau. La comédienne Anne Brochet est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La comédienne Anne Brochet en mars 2015 à Paris © Getty / Eric Fougere/VIP Images/Corbis

À partir du 17 mai, elle sera au théâtre du Rond-Point, dans Tout mon amour, une pièce de Laurent Mauvigner, mise en scène par Arnaud Meunier, où elle jouera le rôle d’une mère confrontée au retour d’une enfant qu’elle croyait à jamais perdue. Anne Brochet est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Extraits de l'entretien

"On oublie parfois l’atmosphère théâtrale des églises et des cathédrales. Être au théâtre, c’est une vocation, un sacerdoce : fréquenter les cathédrales m’a confirmé cette dimension sacrée et religieuse, cette chair vivante du théâtre."

"On croit que le théâtre est un engagement passif, mais en réalité actif : un acteur a profondément besoin du spectateur au théâtre."

"L’engagement d’un acteur n’est pas forcément naturel, il faut avoir vécu pour l’être. L’intuition d’être acteur est différente de la maturité de l’expérience."

Quand on veut être acteur, on n’apprend pas la difficulté de ce qu’on fait quand on travaille ou pas. Le théâtre, comme disait Miche Bouquet, c’est au fond un « faux-métier », un « faux-art ».

"Les morts sont toujours là, c’est une évidence. Les fantômes tiennent compagnie, ils viennent quand ils veulent et se manifestent par des pensées d’amour."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"En écrivant, c’est le corps entier qui est mobilisé. Le cinéma demande une énergie qui ne me convient pas : je suis impatiente et je ne m’arrête jamais. Le théâtre est un sprint et le cinéma est sporadique."

"On oublie parfois l’atmosphère théâtrale des églises et des cathédrales. Être au théâtre, c’est une vocation, un sacerdoce : fréquenter les cathédrales m’a confirmé cette dimension sacrée et religieuse, cette chair vivante du théâtre."

"Je rêve beaucoup de maisons. Ça m’intrigue, les maisons. La maison, c’est tout je crois."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Anne Brochet a choisi de lire un extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary.

Programmation musicale