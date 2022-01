C’est l’une de nos pianistes les plus lumineuses, grande interprète de Beethoven, Mozart, mais aussi de Satie, Ravel ou encore Bach. La pianiste Anne Queffélec est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Anne Queffélec à la Folle journée à Nantes en 2014 © Maxppp / Franck Dubray

On la retrouvera, notamment, fin janvier pour une série de concerts dans le cadre des Folles journées à Nantes. Ce matin, assise devant son piano, elle est venue nous parler de mots, d’émotion, de doigté et de temps. Anne Queffélec est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Le langage est davantage associé aux mots mais la musique va au-delà, elle dit l’indicible. Il n’empêche, je suis toujours en train de chercher les mots pour exprimer ce que la musique représente pour moi"

"Le piano est l’instrument le plus humain qui soit car il est imparfait: une multitude de pièces le compose, qui sont autant de points de vulnérabilités, et néanmoins, le piano laisse le champ libre pour exprimer une infinité d'autres."

La musique est une sculpture de temps et de silence qui est liée à la mémoire et à l’invisible

"Je n’accuse jamais une partition. Comme disait Rilke, « face à une sculpture de Michel Ange, elle me dit: changes ta vie ». Quand je me sens sèche face à une partition, je me dis que je dois changer quelque chose en moi pour aller plus loin."

"La fameuse métaphore de Baudelaire: « la musique souvent me prend comme une mer », m’habite dans ma perception de la musique. Le piano permet de vous embarquer: c’est comme un bateau avec une grande voile qui vous emmène au large."

Ecoutez la version longue de l'entretien avec Anne Queffélec

44 min Boomerang - Anne Queffélec Par France Inter

