Il est l’icône de toute une génération et fête cette année les cinquante ans de son album culte "Teaser and the Firecat" qui vient de reparaitre dans une édition augmentée. Cat Stevens (Yusuf) est l'invité d'Augustin Trapenard.

Cat Steven - 1971 © AFP / Lecoeuvre Photothèque / Collection ChristopheL

Après avoir conquis les années soixante-dix, il s'est détourné de la musique pendant une longue période, avant de renouer avec sa passion de toujours. À l'occasion de la réédition de son album "Teaser and the Firecat", il revient sur son parcours et nous parle de guitare, de mélodies et de foi. Cat Stevens est dans Boomerang.

Extraits de l'émission

Cat Stevens : "Tout art digne de ce nom est le reflet d’un moment dans le temps. Généralement, c’est quelque chose d’esthétique, d’agréable. Il s’agit de l’humanité, d’émotions humaines qui nous parlent tous."

"Mes chansons se projettent dans le métaphysique et le spirituel. Si on prend ‘Morning has broken’, personne ne pourra contester à cette chanson sa capacité à rendre heureux, à célébrer la beauté de la planète."

"Aujourd’hui, tout s'est industrialisé. Le streaming n’est plus l’univers de l’artiste mais celui du secteur économique de la musique. La machine a pris le pouvoir."

"Teaser and the firecat’ c’est l’histoire d’un petit garçon qui me ressemble furieusement, assis sur le bord du trottoir, qui contemple la vie et cherche de nouvelles aventures face à la rue."

"La signification de Wild World reste tout à fait valable aujourd’hui. Peut-être que je mettrais l’accent sur tel ou tel aspect, mais le monde actuel est encore plus sauvage qu’avant."

"Quand on regarde l’univers physique de la musique, on aperçoit des sphères, des harmonies, des coordonnées numériques. Autrement dit, une orchestration. C’est pourquoi la musique raisonne autant en nous."

"J’ai arrêté la musique parce que j’ai été animé par ce que j’avais découvert dans l’Islam. J’écrivais auparavant des chansons sur cette quête, mais une fois que j’avais trouvé, pourquoi mentir et dire que je continuais à chercher ?"

"Beaucoup de responsables politiques disent que la peur peut contrôler le coeur, alors que la musique et la philosophie éclairée ne font que l’ouvrir pour lui donner de la sagesse et du bonheur."

"Les rêves idéalistes et utopiques existent encore, comme ‘Imagine’ de John Lennon. C'est important de faire en sorte qu’ils deviennent réalité. Les meilleurs rêves sont ceux que je fais les yeux ouverts."

