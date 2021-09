Romancière et scénariste, elle écrit l’intime, le lien et la mémoire. "La carte postale", son sixième roman, figure sur la première liste du Goncourt, du Renaudot et du Femina. Anne Berest est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Anne Berest au Festival du cinéma américain de Deauville en septembre 2020 © AFP / Loic VENANCE

La carte postale, c’est une enquête aussi glaçante que palpitante sur les traces de sa famille maternelle, de la Russie jusqu’au camps de la mort, en passant par la France, au gré de laquelle une femme, hantée par des fantômes, s’interroge sur son identité. Anne Berest est dans Boomerang.

Extraits de l'émission

Ce matin sur France Inter, Alain Finkielkraut a demandé pourquoi on était aussi sévère avec Renaud Camus. Je lui ai répondu que c’était parce qu'il a dit des choses antisémites.

"Un ami m’a dit: tu es un cauchemar d’antisémite. Parce que tu es le visage de la France, et pourtant tu es juive"

"Je ne me sens pas exilée mais je sais qu’il y a en moi la mémoire de ceux qui ont connu l’exil"

"La question que je me suis posée en écrivant ce livre est : qu’est-ce que la transmission invisible ?"

"Je viens d’une famille laïque. Je ne savais pas qu’on était juif, au fond. Je l'ai compris le jour où une croix gammée a été taguée sur notre maison, et la semaine d’après une croix du GUD"

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Anne Berest a écrit un texte inédit.

Programmation musicale